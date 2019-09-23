شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السلالية الهاشمية بمارب ترفض الإفراج عن حافظ مطير ووزير بالحكومة الشرعية يهدد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"-خاص

اعتقلت سلطات مارب الناشط والكاتب حافظ مطير وفي 20 اغسطس/اب قامت مجموعة أمنية بمداهمة منزل حافظ مطير بمارب واعتقلته واقتادته إلى السجن على خلفية منشورات له على الفيس بوك توضح دكتاتورية السلالة الهاشمية.

رغم المناشدات من قبل رواد التواصل الإجتماعي ومسؤولين وصحفيين لسلطات مارب بالإفراج عن حافظ مطير الا أن الجناح الهاشمي المسيطر على الأمن وعدد من مفاصل السلطة وبعض المناصب العسكرية في مارب يرفض إطلاق سراح حافظ مطير وسط صمت يصفه البعض بالمخزي من قبل سلطان العرادة محافظ مارب.

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وفي هذا السياق تعالت الاصوات إلى أعلى هرم سلطة الشرعية للمطالبة بالإفراج عن حافظ مطير،

وهدد وزير الثقافة اليمني مروان دماج بالإعتصام امام مقر إحتجاز حافظ مطير إلى حين الإفراج عنه.

وقال دماج في منشور على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك"إذا لم يُطلق حافظ مطير بعد كل المحاولات والتوجيهات؛ وعد أن نعتصم أمام محبسه ولا نغادر إلا معه".

يذكر أن حافظ مطير غادر محافظة ذمار مقر إقامته ومسقط رأسه متوجها إلى مارب بعد مضايقة الحوثيين له ومحاولة إعتقاله لكنه بعد مغادرته لمارب بحثاً عن الحرية إنصدم بالحاجز السلالي الهاشمي في مارب الذي يراها البعض ملجأ أمن من قمع الحوثيين .

