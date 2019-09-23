شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..قناة المسيرة تقطع كل برامجها قبل قليل والناطق باسم الحوثيين يحيي سريع يعلن هذا الخبر العسكري الصاعق الذي سيقلب الامور رأسا على عقب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قناة المسيرة قبل قليل ان معادلة الحرب ستتغير جذريا وان الطيران الحربي سوف يشارك في العمليات الحربية .

وقال الناق باسم جيش الانقلابيين الحوثيين للقناة يحيي سريع ان الطيارين والطائرات جاهزة لتحقيق منجزات كبيرة على حد وصفه .

وكان طيار حربي يمني قد كشف في تصريح خاص لـ "المشهد اليمني"، إن مليشيا الحوثي الانقلابية ،استدعت جميع الطيارين اليمنيين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بشكل مفاجئ بعد اهمالهم منذ انقلابهم على السلطة نهاية عام 2014م .

وأوضح المصدر أن الحوثيين طلبوا منهم الحضور بعد الإجازة من أجل تدريبهم على الطيران المسير وتعهدوا بإصلاح بعض الطائرات الحربية التي لم تتضرر بشكل كلي جراء القصف .

وأكد المصدر أن الحوثيين تواصلوا به من خلال الإتصال الهاتفي وكذلك الحال على بقية زملائه وتم التواصل بالبقية عبر مشرفي المليشيا وخاصة للطيارين الذين لم يعثروا على أرقام هواتفهم .

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وأضاف الطيار الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الحوثيين تعهدوا لهم بصرف رواتبهم بشكل شهري وتم منحهم مكافئة مالية كبيرة .

وأكد الطيار أن الحوثيين قاموا بعمل دورات ثقافية لهم لمدة ثلاثة ايام حثوهم فيها على الجهاد وتم تقسيمهم إلى مجموعات وتم إعطائهم ارقام مشرفين لكل مجموعة للتواصل بهم .

وسخر الطيارين من المشرفين الحوثيين بعد طلبهم منهم الجهاد قائلين "تريدوا منا نقاتل معاكم في الجبهات ! ولا تريدوا تتخلصوا مننا ؟ " لكن المليشيا طمأنتهم وقالوا لهم "نحن حريصين على حياتكم أكثر من أنفسكم، ـ وفق المصدر.

وخرج الطيران الحربي عن الخدمة منذ صبيحة السادس والعشرين من مارس في العام 2015م، في الساعات الأولى من اعلان عاصفة الحزم التي أعلنت قيادتها أنها أخرجت الطيران الحربي والدفاع الجوي الحوثي عن الخدمة.

ولم تشترك المقاتلات الحربية التابعة للحوثي في المعركة منذ ذلك الحين، وبعد سنوات من الحرب انتهجت مليشيا الحوثي نهج الطيران المسير وبدأت في استهداف قوات الحكومة واستهداف مواقع داخل السعودية.