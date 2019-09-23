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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان ...بالتزامن مع احتفالات الشعب السعودي بالعيد الوطني ...شاب يقوم بهذا الفعل الفاضح وسط الشارع بالرياض مع فتاة "شاهد الفيديو "

وثق مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين اعتداء شاب بالضرب على امرأة في الرياض. ويظهر المقطع الشاب وهو يعتدي بالضرب على الفتاة بـ ” الشماغ ” في شارع عام لم يتسن التأكد من تحديده، وسط مطالبات للجهات الأمنية بالتحقيق في المقطع. Advertisements لمشاهدة الفيديو اضغط

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