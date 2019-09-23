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عدن - ياسمين التهامي - شاهد مسؤول يمني بارز يبكي بحرقة ألهبت مشاعر اليمنيين.. وهذا أول تعليق للحكومة الشرعية (فيديو)
تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهب مشاعر اليمنيين ، لمسؤول يمني يبكي بحرقة من الفرح في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي الفيديو ، ظهر مساعد مدرب المنتخب اليمني للناشئين الكابتن #محمد_البعداني يبكي فرحا بعد الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في مرمى بنغلادش.
وفي أول تعليق حكومي، غرد وزير الشباب والرياضة الاستاذ نايف البكري قائلا: "مشهد عظيم يحكي واقع اليمن واوجاعه ..لحظات تختزل معنى أن تنتزع فرحة عظيمة لوطنك من بين ثنايا الألم".
وأضاف في تغريدة : "دموع الفرح لأخي العزيز #محمد_البعداني عضو الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين .. هي مشهد ختامي أيضا لرحلة معاناة وتعب ومشقة وظروف صعبة تعيشها البلد، توجت بالنجاح والإنجاز".
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مساعد مدرب المنتخب اليمني للناشئين الكابتن #محمد_البعداني يبكي فرحا بعد الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في مرمى بنغلادش.
هي دموع الفرح الذي يتعطش له اليمنيون رغم كل الجراحات والمعاناة
انها دموع حب #اليمن الذي ننتمي إليه ونريده أن يكون #اليمن_بنغلادش #تصفيات_آسيا pic.twitter.com/b27mRE0mVr
Advertisements— محمد عبد الملك🇾🇪 (@m_malek92) September 22, 2019
مساعد مدرب المنتخب اليمني للناشئين الكابتن #محمد_البعداني يبكي فرحا بعد الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في مرمى بنغلادش.
هي دموع الفرح الذي يتعطش له اليمنيون رغم كل الجراحات والمعاناة
انها دموع حب #اليمن الذي ننتمي إليه ونريده أن يكون #اليمن_بنغلادش #تصفيات_آسيا
مساعد مدرب المنتخب اليمني للناشئين الكابتن #محمد_البعداني يبكي فرحا بعد الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في مرمى بنغلادش.— محمد عبد الملك🇾🇪 (@m_malek92) September 22, 2019
هي دموع الفرح الذي يتعطش له اليمنيون رغم كل الجراحات والمعاناة
انها دموع حب #اليمن الذي ننتمي إليه ونريده أن يكون #اليمن_بنغلادش #تصفيات_آسيا pic.twitter.com/b27mRE0mVr
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