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عدن - ياسمين التهامي - شاهد مسؤول يمني بارز يبكي بحرقة ألهبت مشاعر اليمنيين.. وهذا أول تعليق للحكومة الشرعية (فيديو)

تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهب مشاعر اليمنيين ، لمسؤول يمني يبكي بحرقة من الفرح في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي الفيديو ، ظهر مساعد مدرب المنتخب اليمني للناشئين الكابتن #محمد_البعداني يبكي فرحا بعد الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في مرمى بنغلادش.

وفي أول تعليق حكومي، غرد وزير الشباب والرياضة الاستاذ نايف البكري قائلا: "مشهد عظيم يحكي واقع اليمن واوجاعه ..لحظات تختزل معنى أن تنتزع فرحة عظيمة لوطنك من بين ثنايا الألم".

وأضاف في تغريدة : "دموع الفرح لأخي العزيز ‎#محمد_البعداني عضو الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين .. هي مشهد ختامي أيضا لرحلة معاناة وتعب ومشقة وظروف صعبة تعيشها البلد، توجت بالنجاح والإنجاز".

مساعد مدرب المنتخب اليمني للناشئين الكابتن #محمد_البعداني يبكي فرحا بعد الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في مرمى بنغلادش.



هي دموع الفرح الذي يتعطش له اليمنيون رغم كل الجراحات والمعاناة



انها دموع حب #اليمن الذي ننتمي إليه ونريده أن يكون #اليمن_بنغلادش #تصفيات_آسيا pic.twitter.com/b27mRE0mVr Advertisements — محمد عبد الملك🇾🇪 (@m_malek92) September 22, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c31"> مساعد مدرب المنتخب اليمني للناشئين الكابتن #محمد_البعداني يبكي فرحا بعد الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في مرمى بنغلادش. هي دموع الفرح الذي يتعطش له اليمنيون رغم كل الجراحات والمعاناة انها دموع حب #اليمن الذي ننتمي إليه ونريده أن يكون #اليمن_بنغلادش #تصفيات_آسيا " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c31">