الاكثر مشاهدة - هل تذكرون الشيخ الذي ساند الحوثيين في إسقاط جبهة العود؟ شاهدوا كيف كانت نهايته اليوم ومعه العشرات من أقاربه (الأسماء)

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الشيخ الذي ساند الحوثيين في إسقاط جبهة العود؟ شاهدوا كيف كانت نهايته اليوم ومعه العشرات من أقاربه (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتكبت مليشيات الحوثي المسلحة جرائم مروعة اليوم الاثنين واقدمت على تصفية مشائخ قبليين واختطاف آخرين في محافظة إب (وسط اليمن).

وفي التفاصيل قالت مصادر محلية لمأرب برس أن العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي اقتحموا قرية العجلة بمنطقة العود التابعة لمديرية النادرة شرق إب صباح اليوم الإثنين وداهموا منازل مواطنين واقدموا على إعدام كلا من الشيخ "خولان فاضل " قيادي محسوب على حزب المؤتمر و "عامل على فاضل " بعد اشتباكات مسلحة بين الحوثيين وقبلين من ابناء المنطقة.

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وواضحت المصادر أن مليشيا عقب إعدام الشيخيين (خولان و عامل فاضل) إستمرت في اقتحام عدد من المنازل واختطفت عدد من المواطنين أغلبهم من آل فاضل دون ذكر الاسباب.

الا ان مصادر اخرى ذكرت ان اقتحام الحوثيين للمنطقة يأتي لاختطاف عدد من المطلوبين لديها ومصادرة اسلحة كانت قد قدمتها لهم خلال المعارك التي شهدتها جبهة العود مع المقاومة ، حيث وقف بعض مشائخ المنطقة مع الحوثي وساندوهم في اسقاط جبهة العود خلال الفترة الماضية .

ومن بين المختطفين :

عقيل محسن فاضل ، طارق فاضل ، محمد عبدالقوي فاضل ، فايز محسن فاضل و نزيه فاضل .

وتشهد قرية العجلة والمناطق المجاورة عقب جريمة المليشيات تحشيد مسلح للقبائل متوعدين بالثأر والرد على جرائم الحوثيين وغدرهم .

ويأتي استهداف مليشيا الحوثي لقبيلة آل فاضل - و الذي ينتمي إليها رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب الشيخ عقيل فاضل - عقب مواقف سابقة لمشايخ من ذات القبيلة والمنطقة بتمكين مليشيات الحوثي من اختراق جبهة المقاومة الشعبية بالعود والوصول الى جبل ناصة بالضالع .

فيما يتهم حزام فاضل عضو مجلس النواب بأنه من أبرز الشخصيات التي سهلت مهمة دخول الحوثيين مناطق العود بمديرية النادرة.