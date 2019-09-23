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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الامارات تعلن انهاء العمليات العسكرية في اليمن وانهاء الحرب وطي صفحتها للابد .. ما الذي حدث !؟

طالب مستشار محمد بن زايد بوقف العمليات العسكرية في اليمن وانهاء الحرب .

وفي تغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" قال استاذ العلوم السياسية عبدالخالق عبدالله ان هذا هو الوقت المناسب لكي يبادر التحالف العربي بوقف عملياته العسكرية ويعلن هدنة مؤقتة كخطوة أولى لطي صفحة الحرب في اليمن.

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ويأتي اعلان عبدالخالق عبدالله ، الذي يعمل ايضا مستشارا لمحمد بن زايد ، يأتي بعد اقل من 24 ساعة على اغلاق مطار دبي الدولي لمدة تتجاوز 15 دقيقة وذلك بعد رصد طائرة "درون" في منطقة مجاورة للمطار بحسب بيان اصدرته ادارة المطار صباح اليوم الاثنين.



يشار إلى ان ذات المستشار "عبدالخالق عبدالله"، قال في تغريدة سابقة بعد استهداف الطيران المسير لشركة أرامكو السعودية أن الإمارات تحسب مليون حساب لخطواتها وهي أذكى من ان يزج بها في معركة ليست بمعركتها.