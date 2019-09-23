كشفت مصادر خاصة، الاثنين، عن احتجاز ميليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من "20 قاطرة" نفط في منطقة الصباحة غربي العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر لـ"يمن شباب نت"، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية تحتجز نحو عشرين قاطرة محملة بالوقود في منشأة الصباحة التابعة لشركة النفط اليمنية الخاضعة للميليشيا بصنعاء وتمنعها من دخول العاصمة منذ بضعة أيام.
وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية قد اتهمت في وقت سابق التحالف العربي بمنع دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
في السياق قال الصحفي "بسيم الجناني" في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" إن ناقلة نفط على متنها 29 ألف طن بترول، دخلت ميناء الحديدة الاثنين الماضي وقبلها بعدة أيام دخلت ناقلة على متنها 19الف طن.
وتشهد العاصمة صنعاء أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ بضعة أيام، وحتى اللحظة لا تزال غالبية محطات الوقود مغلقة أمام المركبات والسيارات فيما تصطف عشرات السيارات والدراجات النارية في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظل أزمة خانقة.. ميليشيا الحوثي تحتجز قاطرات النفط غربي صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.