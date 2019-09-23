مكتب الشباب والرياضة بتعز يبدأ بصرف المخصصات المالية للأندية

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الإثنين 23 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
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الخليج 365 ـ متابعات
بدأ مكتب الشباب والرياضة بمحافظة تعز صرف المخصصات المالية لأندية الرياضية في المحافظة ،بناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومحافظ المحافظة نبيل شمسان.
وذكر مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز أيمن المخلافي أن المخصصات المالية ستساعد الأندية بشكل كبير في استعادة نشاطها بشكل منتظم وأكثر فاعلية، مشيرا إلى حجم الأضرار التي تعرضت لها المنشآت الرياضية في المحافظة وعرقلت نشاط الأندية.
وأشار المخلافي إلى أن المكتب بذل جهودا مضنية خلال الفترة الماضية لتفعيل الاتحادات والأندية بالإمكانات الضئيلة وفي ظل غياب المخصصات، حرصا على انتظام النشاط الرياضي وعودة الاتحادات والأندية لممارسة نشاطها.
وأشاد المخلافي باهتمام الوزير البكري ومحافظ تعز ووكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي بالرياضة في المحافظة وحرصهم على تفعيل الاتحادات والأندية الرياضية ودعم مختلف الأنشطة الرياضية في المحافظة.
وكان مدير مكتب الشباب والرياضة قد التقى في وقت سابق بالوزير نايف البكري، لاستكمال إجراءات صرف المخصصات المالية لأندية تعز، ومن المقرر أن يستكمل المكتب المخصصات المالية للعام الحالي لـ 12 ناديا رياضيا في عموم محافظة تعز خلال الأيام القادمة.
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