تعز.. الإعلان عن جوائز لتوثيق فعاليات الذكرى ال57 لثورة ال 26 من سبتمبر

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الاستاذ نبيل شمسان

كتب تعز - الخليج 365

أعلن مكتبا الثقافة والإعلام عن جوائز لتوثيق فعاليات الذكرى ال 57 لثورة ال 26 من سبتمبر بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.



وقال بيان صادر عن مكتب المحافظة - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - "برعاية محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي الاستاذ نبيل شمسان ، يدعو مكتبي الثقافة والإعلام بتعز : كل نجوم الصورة والفيديو للمنافسة على جوائز التوثيق لفعاليات الذكرى الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر.

Advertisements

وستكون الجوائز كالتالي

70 ألف ريال لأجمل صورة ومونتاج لحفل إيقاد الشعلة ، مساء الأربعاء الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ م .

100 ألف ريال لأجمل صورة ومونتاج كرنفال الذكرى صباح الخميس ٢٦ سبتمبر.

50 ألف ريال لأجمل صورة مونتاج الحفل الفني والخطابي السبت ۲۸ سبتمبر.

50 ألف ريال لأجمل صورة ومونتاج لمهرجان التربة الإحتفائي بالذكرى السبتمبرية الخالدة يوم الاثنين ۳۰ سبتمبر.