تعز.. الإعلان عن جوائز لتوثيق فعاليات الذكرى ال57 لثورة ال 26 من سبتمبر

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الإثنين 23 سبتمبر 2019
الاستاذ نبيل شمسان
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تعز - الخليج 365
أعلن مكتبا الثقافة والإعلام عن جوائز لتوثيق فعاليات الذكرى ال 57 لثورة ال 26 من سبتمبر بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.
وقال بيان صادر عن مكتب المحافظة - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - "برعاية محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي الاستاذ نبيل شمسان ، يدعو مكتبي الثقافة والإعلام بتعز : كل نجوم الصورة والفيديو للمنافسة على جوائز التوثيق لفعاليات الذكرى الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر.
وستكون الجوائز كالتالي
70 ألف ريال لأجمل صورة ومونتاج لحفل إيقاد الشعلة ، مساء الأربعاء الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ م .
100 ألف ريال لأجمل صورة ومونتاج كرنفال الذكرى صباح الخميس ٢٦ سبتمبر.
50 ألف ريال لأجمل صورة مونتاج الحفل الفني والخطابي السبت ۲۸ سبتمبر.
50 ألف ريال لأجمل صورة ومونتاج لمهرجان التربة الإحتفائي بالذكرى السبتمبرية الخالدة يوم الاثنين ۳۰ سبتمبر.
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