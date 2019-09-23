الهلال الأحمر الإماراتي يدشن حملة الرش الضبابي لمكافحة الأوبئة في المخا

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الهلال الإماراتي

كتب تعز - الخليج 365

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الإثنين بالتنسيق مع مكتبي الصحة والزراعة في مديرية المخا بمحافظة تعز حملة الرش الضبابي وذلك ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة الأوبئة في الساحل الغربي.



وذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن الحملة تأتي تلبية لنداء استغاثة من السلطة المحلية ، وتستهدف القضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأوبئة الفتاكة.

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مؤكداً أهمية تظافر جهود الجميع ، الجهات المختصة والمواطنين ، لإنجاح الحملة في القضاء على نواقل الحميات والوصول إلى كل المواقع الموبؤة في عموم المديرية.

وقال ثابت الهاملي مدير مكتب الزراعة والسكان في المديرية ، خلال التدشين ، انه تم وضع خطة مجدولة للحملة تنفذها فرق متخصصة على مدى 12 يوما وتشمل مدينة المخا ومختلف عزل وقرى المديرية.

ونقل الهاملي تحيات وشكر السلطة المحلية وأهالي المخا كافة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتواصل مساعداتها بسخاء نادر للشعب اليمني في كل المجالات عبر ذراعها الإنسانية ممثلة بهيئة الهلال الأحمر.

وفي السياق أكد الدكتور أمين الشاذلي مدير مكتب الصحة في المديرية أهمية الحملة والتي تأتي في سياق الجهود المبذولة من قبل الهلال الأحمر الإماراتي لمكافحة والقضاء على حمى الضنك والحميات الأخرى التي عادت للإنتشار مع موسم هطول الأمطار.