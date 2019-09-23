شكرا لقرائتكم خبر عن بائع البيض والبطاط «التهامي» الذي صنع الفوز لـ«اليمن» في ملاعب «الدوحة».. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدر اسم حمزة محروس هداف المنتخب اليمن للناشئين صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الفوز الرائع والمميز الذي تحقق أمس على منتخب بنجلاديش ثلاثة اهداف نظيفة، كان اثنين منها من نصيب الهداف اليمني حمزة محروس.

وتصدر محروس خبر الجماهير، فهو ينحدر من أسرة بسيطة، حيث بدأت الحكاية بنزوح اسرته من مدينة الحديدة إلى مدينة تعز.

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اضطر أن يعمل لكسب الرزق، فاشتغل في شراء البطاط والبيض وتجهيزه في بيته وبيعه في الأسواق في الصباح وفي العصر كان يذهب إلى النادي كل يوم، حتى اعجب به مدرب الفريق وكان يعتني به اعتناء خاص.

وعند مقابلته لأحد مراسلي القناة الرياضية بعد المباراة أمس الأحد قال: نحن نلعب من أجل كيان واحد فقط اسمه اليمن، وهي العبارة التي تفاعل معها اليمنيين بشكل كبير.

حمزة محروس في صدارة من كرمتهم اليوم الحائزة على نوبل للسلام توكل كرمان، حيث منحت كل لاعب مبلغ ثلاثة ألف دولار تقديراً للفوز والدور البطولي في المباراة.