سعوديات يطاردن ماجد المهندس بعد حفلة حائل (فيديو)

View this post on Instagram

طارد حشد نسائي من عشرات المعجبات من جمهور حفلات #حائل #السعودية الفنان #ماجد_المهندس بعد انتهاء فقرته الفنية؛ ما اضطره للركض هربًا منهن. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو قالوا إن مَن يظهر فيه هاربًا راكضًا بشكل سريع هو الفنان ماجد المهندس بعد انتهاء حفله في حائل. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #سعوديات #الرياض #جدة #المدينة #ترند #حفلات_جائل #مشاهير #أخبار_مشاهير #فن #الوسط_الفني #saudiarabia #ksa #trend #news #riyadh