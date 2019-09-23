مأرب.. اجتماع يناقش آليات حل مشكلة الكهرباء والغاز في المحافظة

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الدكتور عبدربه مفتاح

كتب الخليج 365 ـ متابعات

بحث اجتماع موسع عقد اليوم الإثنين، برئاسة وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح عددا من المواضيع المتعلقة بمعالجة مشاكل تأمين احتياجات المواطنين من خدمتي الكهرباء والغاز المنزلي في جميع مديريات المحافظة.



وخلال الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المديريات وممثلين عن مؤسسة الكهرباء وشركة صافر أكد الوكيل مفتاح حرص السلطة المحلية على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإيصالها إليهم في جميع مديريات المحافظة وفي مقدمتها خدمتي الكهرباء والغاز المنزلي.

ولفت إلى الصعوبات والتحديات التي تواجهها السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية والمؤسسات الخدمية في المحافظة والمديريات في تأمين الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية للمواطنين والنازحين في جميع مديريات المحافظة مع ازدياد نسبة الطلب لتلك الخدمات جراء استيعابها لمئات الآلاف من النازحين واستمرار حركة النزوح إليها من مختلف المحافظات.

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واتفق الاجتماع على اعتماد نظام الشريحة لمستهلكي خدمة الكهرباء في المديريات والمناطق التي سيتم فيها تدشين الطاقة الكهربائية تزامنا مع احتفالات شعبنا بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر بالإضافة إلى المناطق التي ليس فيها عدادات كهربائية من قبل.

ووجه الوكيل مفتاح مدراء المديريات للتعاون مع مؤسسة الكهرباء ومنشأة الغاز بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وإيصالها للمواطنين في مديرياتهم بكل يسر وسهولة.

كما حث المواطنين على التسديد المنتظم لفواتير الكهرباء لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.

وكان الاجتماع قد استعرض تقرير اللجنة الفنية المكلفة بالنزول الميداني إلى المديريات الجنوبية لدراسة الاحتياج الفعلي، لتلك المديريات من مادة الغاز المنزلي.

وأقر المجتمعون اعتماد الزيادة في نسبة الاحتياج المرفوعة في التقرير لبعض المديريات وفقا لنتائج الحصر الميداني.