بالصور.. مناقشة تحضيرات الاحتفاء لإيقاد شعلة العيد ال56 لثورة 26 سبتمبر بتعز

الإثنين 23 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب تعز - الخليج 365

ناقش وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلاقي ، التحضيرات والاستعدادات لحفل إيقاد شعلة العيد ال 56 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيد ، الذي سيقام مساء الأربعاء القادم في محافظة تعز.



جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم مع قيادات تحالف الأحزاب السياسية في المحافظة بحضور أركان حرب محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي.

وأكد وكيل أول المحافظة على أهمية أن يكون الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية متميزاً بما يليق بعظمة الثورة اليمنية والتضحيات الجسيمة التي قدمها اليمنيون في سبيلها.

مؤكداً أن الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر هو احتفاء، بعظمة الإنجاز التاريخي، ونبل الأهداف التي انتصرت لإنسانية الإنسان وقيم الحرية والكرامة والعدل، وانتصرت للعلم والعقل وللتاريخ ولعظمة هذا الشعب الذي انطلقت منه أولى حضارات البشرية.

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وأشار المخلافي إلى ضرورة أن تحوي الفعالية صورة مدهشة للعالم عن تعز واليمن بشكل عام بمشاركة فاعلة للأحزاب السياسية وكافة مكونات المجتمع.

وشدد وكيل أول المحافظة على أهمية أن تعم مظاهر الاحتفال شوارع مدينة تعز ورفع الأعلام اليمنية على المباني الحكومية والخاصة والأسواق والمحلات التجارية وفوق منازل المواطنين ، إحياءً لذكرى ثورة 26 سبتمبر العظيم التي أطاحت بالحكم الإمامي البائد.

الجدير بالذكر انه سيتم مساء الأربعاء القادم الموافق25 سبتمبر إيقاد شعلة الثورة في شارع جمال إيذاناً ببدء الاحتفالات ثم يتبع ذلك مباشرة إطلاق الألعاب النارية.

وستنطلق صباح يوم الخميس مسيرة جماهيرية حاشدة وكرنفال جماهيري في مدينة تعز رافعة الشعارات السبتمبرية احتفاءاً بعيد الثورة المجيدة، إضافة إلى إقامة حفلاً خطابياً وفنياً.

ومن ثم ستستمر فعاليات الاحتفالات والتي ستتوج بمهرجانات في قلعة القاهرة ونادي تعز السياحي.