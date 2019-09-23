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مسؤول بخدير تعز يحذر من عبث مليشيات الحوثي بالعملية التعليمية

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 23 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

صورة من اللقاء

مسؤول بخدير تعز يحذر من عبث مليشيات الحوثي بالعملية التعليمية

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تعز - الخليج 365

حذر مسؤول محلي بمديرية خدير التابعة لمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم الاثنين، من عبث مليشيات الحوثي بالعملية التعليمية.

 

جاء ذلك خلال عقد المكتب التنفيذي لمديرية خدير، اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري لشهر سبتمبر 2019 م، برئاسة الأستاذ محمد قاسم إبراهيم ، مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي.

 

وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر المديرية المؤقت بمدينة تعز عدد من القضايا والمستجدات المدرجة في جدول أعماله وفي مقدمتها عودة الطلاب إلى مدارسهم للعام الدراسي الجديد وانتظام العملية التعليمية في المديرية.

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وأكد المدير العام على أهمية عودة الطلاب والطالبات إلى صفوف الدراسة، داعياً المسؤولين في ادارة التربية والتعليم لتجنيب المدارس عبث المليشيات.

 

وحذر الاجتماع من عبث مليشيات الحوثي الانقلابية بالعملية التعليمية واستغلال المدارس لنشر أفكارها الطائفية ومشروعها السلالي في أوساط طلاب المدارس.

 

وشدد المدير العام على أهمية مراقبة نهج مليشيات الحوثي في تدمير التعليم وتسميم عقول الطلاب، ورصد ممارساتها وما تفرضه على الطلاب من مقررات طائفية، داعياً ابناء المديرية إلى التنبه لهذا المشروع الذي يتهدد شباب المستقبل.

 

واختتم الاجتماع برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقيادة السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ نبيل شمسان محافظ المحافظة ،بمناسبة حلول الذكرى ال 57 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة.

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