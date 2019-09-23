أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة المسائية اليوم الاثنين.. تعرف عليها

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الإثنين 23 سبتمبر 2019
مقاومة
كتب
الخليج 365 ـ خاص
ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني ليومنا هذا الإثنين، أيلول 23، 2019، وهي كما يلي:
رئيس حركة كفاح السودانية لـ"الخليج 365": حكومة حمدوك أمامها تحديات كبيرة خاصة في ملف السلام.
https://www.elyamnelaraby.com/421550
الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مدرسة الشعب في باب المندب بتعز
https://www.elyamnelaraby.com/421549
الهلال الاماراتي يوزع 300 سلة غذائية لأبناء قرى الجاح بالحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/421548
المتحدث باسم الحراك الجنوبي لـ"الخليج 365": الحضارمة قدموا أروع مثال للديمقراطية بتأييدهم لقرارات البحسني
https://www.elyamnelaraby.com/421546
قتلى وجرحى بين مليشيا الحوثي وقبليين في محافظة إب
https://www.elyamnelaraby.com/421544
صنعاء.. المليشيا تلزم المحال التجارية بوضع صناديق تبرعات لأسر قتلاها
https://www.elyamnelaraby.com/421543
عاجل .. أمن المكلا يلقي القبض على خلية متورطة في أعمال التخريب الأخيرة
https://www.elyamnelaraby.com/421541
صراع بين وزير دافع الحوثيين ويحيى سريع وعبدالملك يدخل في الخط
https://www.elyamnelaraby.com/421540
مصدر بالسفارة اليمنية لــ "الخليج 365": "سلطان البركاني" يلتقي غداً رئيس مجلس النواب المصري
https://www.elyamnelaraby.com/421537
التحالف يواصل قصف أهداف للمليشيا في محافظة عمران
https://www.elyamnelaraby.com/421536
المقاومة توزع مساعدات مقدمة من الإمارات على أبناء الساحل الغربي
https://www.elyamnelaraby.com/421534
الكمالي لـ حظر الحوثيين لـ6 شبكات مالية غرضها فرض رقابة على الحوالات
https://www.elyamnelaraby.com/421533
تحذيرات للمسافرين من اختطافات حوثية بين محافظتي البيضاء وذمار
https://www.elyamnelaraby.com/421532
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