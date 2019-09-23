الإثنين 23 سبتمبر 2019 مقاومة كتب الخليج 365 ـ خاص ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني ليومنا هذا الإثنين، أيلول 23، 2019، وهي كما يلي:

رئيس حركة كفاح السودانية لـ"الخليج 365": حكومة حمدوك أمامها تحديات كبيرة خاصة في ملف السلام. https://www.elyamnelaraby.com/421550 الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مدرسة الشعب في باب المندب بتعز https://www.elyamnelaraby.com/421549 الهلال الاماراتي يوزع 300 سلة غذائية لأبناء قرى الجاح بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/421548 المتحدث باسم الحراك الجنوبي لـ"الخليج 365": الحضارمة قدموا أروع مثال للديمقراطية بتأييدهم لقرارات البحسني https://www.elyamnelaraby.com/421546 قتلى وجرحى بين مليشيا الحوثي وقبليين في محافظة إب https://www.elyamnelaraby.com/421544 صنعاء.. المليشيا تلزم المحال التجارية بوضع صناديق تبرعات لأسر قتلاها https://www.elyamnelaraby.com/421543 Advertisements عاجل .. أمن المكلا يلقي القبض على خلية متورطة في أعمال التخريب الأخيرة https://www.elyamnelaraby.com/421541 صراع بين وزير دافع الحوثيين ويحيى سريع وعبدالملك يدخل في الخط https://www.elyamnelaraby.com/421540 مصدر بالسفارة اليمنية لــ "الخليج 365": "سلطان البركاني" يلتقي غداً رئيس مجلس النواب المصري https://www.elyamnelaraby.com/421537 التحالف يواصل قصف أهداف للمليشيا في محافظة عمران https://www.elyamnelaraby.com/421536 المقاومة توزع مساعدات مقدمة من الإمارات على أبناء الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/421534 الكمالي لـ حظر الحوثيين لـ6 شبكات مالية غرضها فرض رقابة على الحوالات https://www.elyamnelaraby.com/421533 تحذيرات للمسافرين من اختطافات حوثية بين محافظتي البيضاء وذمار https://www.elyamnelaraby.com/421532

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة المسائية اليوم الاثنين.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.