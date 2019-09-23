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أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة المسائية اليوم الاثنين.. تعرف عليها

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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الإثنين 23 سبتمبر 2019

مقاومة

مقاومة

أبرز عناوين

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الخليج 365 ـ خاص

ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني ليومنا هذا الإثنين، أيلول 23، 2019، وهي كما يلي:

 

رئيس حركة كفاح السودانية لـ"الخليج 365": حكومة حمدوك أمامها تحديات كبيرة خاصة في ملف السلام.

https://www.elyamnelaraby.com/421550

 

الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مدرسة الشعب في باب المندب بتعز

https://www.elyamnelaraby.com/421549

 

الهلال الاماراتي يوزع 300 سلة غذائية لأبناء قرى الجاح بالحديدة

https://www.elyamnelaraby.com/421548

 

المتحدث باسم الحراك الجنوبي لـ"الخليج 365": الحضارمة قدموا أروع مثال للديمقراطية بتأييدهم لقرارات البحسني

https://www.elyamnelaraby.com/421546

 

قتلى وجرحى بين مليشيا الحوثي وقبليين في محافظة إب

https://www.elyamnelaraby.com/421544

 

صنعاء.. المليشيا تلزم المحال التجارية بوضع صناديق تبرعات لأسر قتلاها

https://www.elyamnelaraby.com/421543

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عاجل .. أمن المكلا يلقي القبض على خلية متورطة في أعمال التخريب الأخيرة

https://www.elyamnelaraby.com/421541

 

صراع بين وزير دافع الحوثيين ويحيى سريع وعبدالملك يدخل في الخط

https://www.elyamnelaraby.com/421540

 

مصدر بالسفارة اليمنية لــ "الخليج 365": "سلطان البركاني" يلتقي غداً رئيس مجلس النواب المصري

https://www.elyamnelaraby.com/421537

 

التحالف يواصل قصف أهداف للمليشيا في محافظة عمران

https://www.elyamnelaraby.com/421536

 

المقاومة توزع مساعدات مقدمة من الإمارات على أبناء الساحل الغربي

https://www.elyamnelaraby.com/421534

 

الكمالي لـ حظر الحوثيين لـ6 شبكات مالية غرضها فرض رقابة على الحوالات

https://www.elyamnelaraby.com/421533

 

تحذيرات للمسافرين من اختطافات حوثية بين محافظتي البيضاء وذمار

https://www.elyamnelaraby.com/421532

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