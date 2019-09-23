الإثنين 23 سبتمبر 2019 حذيفة محي الدين البلول كتب الخليج 365 قال حذيفة محي الدين البلول، رئيس حركة كفاح السودانية، أن حكومة حمدوك امامها تحديات كبيرة لمعالجة القضايا والتحديات بعد ثلاثون عاما من الخراب والدمار الذي احدثه النظام البائد.

Advertisements وأكد محي الدين لـ"الخليج 365"، أن ثقته كبيرة في حكومة حمدوك في انجاز ومعالجة القضايا خلال الفترة الانتقالية وقيام انتخابات حرة نزيهة تاسس لحكم راشد وتداول سلمي للسلطة. وأضاف رئيس حركة كفاح السودانية، ان الاداء الان لطاقم الحكومة الانتقالية وشروعهم في معالجة الاوضاع بهمة عالية، وخاصة ملف السلام الذي يمثل اولوية كبري للفترة الانتقالية. وبين محيي الدين، أن هناك تفاؤل كبير بمعالجة قضايا الحرب في وقت وجيز خاصة في ظل تصريحات قيادات الكفاح المسلح التي هي جزء رئيسي في الثورة السودانية باستعدادها بالوصول لاتفاق سلام نهائي يطوي صفحة الحرب.

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حركة كفاح السودانية لـ"اليمن العربي": حكومة حمدوك أمامها تحديات كبيرة خاصة في ملف السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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