الهلال الاماراتي يوزع 300 سلة غذائية لأبناء قرى الجاح بالحديدة

الإثنين 23 سبتمبر 2019 الهلال الأحمر الأماراتى كتب الخليج 365-الحديدة تواصل هيئة الهلال الاماراتي توزيع المساعدات الانسانية في الساحل الغربي حيث قامت بتوزيع مساعدات غذائية على ابناء قرية الجاح.

Advertisements ووزعت فرق وحدة الإغاثة والعمليات الإنسانية مساعدات غذائية متكاملة على مئات الأسر الأكثر احتياجاً في عدد من القرى بمديرية بيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة. وقال مدير وحدة الإغاثة والعمليات الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية، إن الفرق وزعت 300 سلة غذائية على الأهالي في قرى الطور والشواذل والصفارية بمنطقة الجاح. وأضاف إن هذه المساعدات تأتي ضمن المرحلة الثالثة من مشروع "سواعد العطاء" الذي تنفذه وحدة الإغاثة والعمليات الإنسانية في الساحل الغربي وسيستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

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