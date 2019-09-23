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الإثنين 23 سبتمبر 2019
محمد الحضرمي المتحدث باسم الحراك الجنوبي
كتب
الخليج 365
قال محمد الحضرمي، المتحدث باسم الحراك الجنوبي، أنه ضرب أمس الحضارم الإجلاء اروع مثال للديموقراطية وقدموا رساله يجب ان تدرس في المدراس والمعاهد الاستراتيجية الدولية لكيفيه ايصال الرسائل المجتمعية ، وذبك خلال فعالية لتأييد قرار المحافظ البحسني بوقف نصدير النفط.
وأكد الحضرمي لـ"الخليج 365"، أنه تجمعت جماهير الشعب وتفرقت وهي بمئات الالاف بكل هدؤ وإنسيابية بالغه دون اي اضرار جانبية او مايعكر صفاء ذلكم المجتمع المسالم.
وتمنى المتحدث باسم الحراك الجنوبي، في هذا اليوم التاريخي ان يكون رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي ومحافظ حضرموت السابق احمد سعيد بن بريك حاضرا بين ابنائه واخوانه ولكنه حاضرا معهم بقلبه وروحه وصوته ورسالته، مغريًا عن تقديره واحترامه لمنير كرامه التميمي مدير امن ساحل حضرموت على الجهود الكبيرة المبذوله من قبله لانجاح هذا الفعل الوطني امنيا بمعية كل افراد الامن الشرفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الحراك الجنوبي لـ"اليمن العربي": الحضارمة قدموا أروع مثال للديمقراطية بتأييدهم لقرارات البحسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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