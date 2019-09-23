صنعاء.. المليشيا تلزم المحال التجارية بوضع صناديق تبرعات لأسر قتلاها

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الإثنين 23 سبتمبر 2019
ميليشيا الحوثي
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الخليج 365 ـ متابعات
قالت مصادر إعلامية إن مليشيا الحوثي الإرهابية ألزمت مالكي البقالات والمولات التجارية والمطاعم والكفتيريات بالعاصمة صنعاء على وضع صناديق لدعم ورعاية وتأهيل أسر قتلاها.
ونقلت وكالة "خبر"، عن مصادرها أن مليشيا الحوثي ألزمت مالكي البقالات والمولات والمراكز التجارية والمطاعم والكفتيريات في مديريات أمانة العاصمة على وضع صناديق لتبرع المواطنين لما تسمى (مؤسسة الشهداء) التابعة لها والخاصة بدعم ورعاية وتأهيل أسر قتلاها.
وتابعت أن المليشيا تسعى من وراء هذه الصناديق إلى نهب أموال المواطنين تحت هذا المسمى، بينما تقوم هذه المؤسسة بالتغرير على بقية أفراد عائلة القتيل المغرر به بهدف الزج بمزيد منهم في معاركها العبثية ثأئراً لمقتله.
يشار إلى أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران تستخدم كافة الأساليب والحيل لنهب أموال المواطنين في مناطق سيطرتها بعد مصادرتها لرواتب الموظفين وإيرادات الدولة المختطفة منذ أربعة أعوام.
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