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الإثنين 23 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
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الخليج 365 ـ حضرموت
قالت مصادر إعلامية إن الأجهزة الأمنية بمديرية المكلا عاصمة محافظة حضرموت تمكنت اليوم الإثنين، أيلول 23، 2019، من إلقاء القبض على خلية أثارت مؤخرا الشغب وأغلقت الطرقات وامعنت في التخريب وإشعال الفوضى في المكلا.
ونقل موقع حضرموت21 عن مصدر أمني قوله إن أمن المكلا تمكن من القبض على مجموعة تنتمي إلى فصيل فادي باعوم المدعوم ايرانياً في المكلا بعد عمليات تتبع ورصد.
وأكد المصدر أن الخلية متورطة في الأحداث الاخيرة التي شهدتها المكلا من تخريب وعنف.
وأضافت أن المواطنين قاموا ا بالتجمهر مساء اليوم حول الفندق الذي ينزل فيه حتى قبضت عليه الأجهزة المختصة، وتم نقلة مغطى الرأس إلى إدارة الأمن.
وتفيد المعلومات ان المقبوض عليه حوثي ويعمل سكرتيراً إعلامياً لأحد وزراء الحكومة الشرعية، ويجاهر بالعداء لدول التحالف العربي.
ولفتت إلى أن بعض الاشخاص المقبوض عليهم اعترفوا بما اقترفوه وأدلوا بأسماء كافة عناصر الخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. أمن المكلا يلقي القبض على خلية متورطة في أعمال التخريب الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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