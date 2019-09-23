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التحالف يواصل قصف أهداف للمليشيا في محافظة عمران

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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التحالف يواصل قصف أهداف للمليشيا في محافظة عمران

الإثنين 23 سبتمبر 2019

طيران التحالف

طيران التحالف

التحالف يواصل قصف أهداف للمليشيا في محافظة عمران

كتب

الخليج 365 ـ صنعاء

واصل الطيران الحربي التابع للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية استهداف مليشيا الحوثي في محافظة عمران شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت، اليوم الإثنين، أيلول 23، 2019، عدة غارات على أهداف للمليشيا في منطقة "حرف سفيان" شمالي المحافظة.

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وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية الحدودية مع محافظة صعدة.

وكانت التحالف قصف، يوم أمس، تجمعات للمليشيا في منطقة جبل ضين التابعة لمديرية "عيال سريح" في المحافظة.

كما قصف التحالف، يوم أمس الأول، تحركات للمليشيا في المنطقة ذاتها.

وذكر شهود عيان، حينها، أن القصف طال مدرعات وأسلحة حوثية كانت المليشيا في صدد نقلها إلى مناطق أخرى.

وتعد مناطق شمال عمران من المناطق التي أطلقت منها المليشيا عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وفق تأكيدات التحالف في أكثر من مؤتمر صحفي.

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