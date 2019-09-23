بالصور.. وكيل المهنة يطلع على أوضاع واحتياجات كلية التربية والطلاب 

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الإثنين 23 سبتمبر 2019
أثناء زيارة الشيخ صالح عليانوكيل محافظة المهرة والمشرف العام على قطاع التعليم
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المهرة - الخليج 365
زار وكيل محافظة المهرة والمشرف العام على قطاع التعليم، الشيخ صالح عليان، اليوم الأحد، كلية التربية، للاطلاع على أوضاعها واحتياجاتها بالتزامن مع بدء العام الجامعي الجديد 2019 – 2020.
وفي الزيارة التي تأتي ضمن زيارته إلى المرافق التعليمية والتربوية في بداية العام الجديد، كان في استقبال الوكيل عليان، عميد الكلية الدكتور عادل معيلي ونائبه الدكتور عادل باسدس ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.
وطاف الوكيل في أقسام الكلية مستمعا من عميد الكلية عن الترتيبات في العام الجامعي الجديد.
واطلع الوكيل أوضاع الدراسين في تخصصات الماجستير التي افتتحتها الكلية في هذا العام في تخصصات "النحو والصرف ومناهج وطرق التدريس".
كما اطلع الوكيل على أوضاع وهموم طلاب مرحلة البكالوريوس بمختلف تخصصاتهم في الكلية، وحثهم على بذل مزيدا من الجد والاجتهاد في العام الجامعي الجديد، مؤكدا أن السلطة المحلية بالمحافظة تعطي اهتماما كبيرا بالتعليم وخاصة التعليم الجامعي.
وخلال زيارته التقى الوكيل عليان بعميد الكلية ونائبه وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الكلية، مستمعاًّ منهم عن احتياجات الكلية وأهم الصعوبات التي تواجه الإدارة في سير العملية التعليمية.
وأشاد الوكيل بجهود إدارة الكلية واهتمامهم بتطوير العملية التعليمية في الكلية، داعيا إياهم إلى المزيد من الاهتمام بنوعية التعليم، مؤكدا ن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت تركز على الاهتمام بالكادر البشري لما له من دور كبير في تطوير الأوطان.
وفي ختام الزيارة شكرت إدارة الكلية الوكيل على زيارته واهتمامه بالكلية والتعليم الجامعي.
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