المقاومة توزع مساعدات مقدمة من الإمارات على أبناء الساحل الغربي

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الإثنين 23 سبتمبر 2019
المساعدات الاماراتية لليمن
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الخليج 365 ـ متابعات
قالت مصادر إعلامية إن وحدة الإغاثة والعمليات الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية واصلت وبدعم من الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الغذائية، اليوم الاثنين، على أبناء المناطق المحررة في الساحل الغربي.
وبحسب المصادر فقد وزعت فرق وحدة الإغاثة والعمليات الإنسانية مساعدات غذائية متكاملة على مئات الأسر الأكثر احتياجاً في عدد من القرى بمديرية بيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة.
وذكر مدير وحدة الإغاثة والعمليات الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية، أن الفرق وزعت 300 سلة غذائية على الأهالي في قرى الطور والشواذل والصفارية بمنطقة الجاح.
وتابع أن هذه المساعدات تأتي ضمن المرحلة الثالثة من مشروع "سواعد العطاء" الذي تنفذه وحدة الإغاثة والعمليات الإنسانية في الساحل الغربي وسيستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
وتوزع الإمارات عبر هلالها الأحمر مساعدات متنوعة في مناطق الساحل الغربي وفي مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء العمليات العسكرية في اليمن.
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