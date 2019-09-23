الكمالي لـ حظر الحوثيين لـ6 شبكات مالية غرضها فرض رقابة على الحوالات

الإثنين 23 سبتمبر 2019

ميليشيا الحوثي

كتب الخليج 365-صنعاء

أثار قرار الحوثيين في حظر عمل ستة من كبرى شبكات التحويلات المالية في صنعاء وفي المناطق التي تخضع لسيطرتها جدلاً حول السبب الرئيس وراء هذا القرار والذي قد يؤدي إلى إفلاس تلك المصارف وتراجع عملها.



وفي هذا الاطار يقول الصحفي الاقتصادي، فاروق الكمالي،:" إن قرار الحوثيين حظر ست من كبرى شبكات التحويلات المالية، هو إجراء مؤقت.

وأضاف الكمالي في تصريح لـ الخليج 365، أن هذا القرار يسعى من خلاله الحوثيين إلى تحقيق هدفين: الأول جباية الأموال بابتزاز شبكات التحويلات من خلال مصادرة مبالغ كبيرة من النقود الجديدة التي طبعتها الحكومة.

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وأما الهدف الثاني، فهو يتعلق بتشديد الرقابة على التحويلات المالية الخارجية خاصة بعد اعلان شبكة النجم بلاس عن توقيع عقود شراكة مع مصارف وشركات صرافة في الامارات.

وتابع الكمالي،:" وفي هذا الاطار يسعى الحوثيين الى ربط شبكات تحويل الأموال بالبنك المركزي الخاضع لسيطرتهم في صنعاء بغرض الاطلاع على نشاط الشبكات ومراقبة التحويلات المالية التي تتم".

وأكد الكمالي أن قرار الحظر يتعلق فقط في ايقاف شبكات تحويل الأموال وليس إيقاف مصارف أي بنوك".

وكانت وكالة سبأ الخاصة للحوثيين في صنعاء قد اعلنت يوم أمس الاول عن إقرار البنك في صنعاء بايقاف العمل بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أنشطة التحويلات المالية لشبكات النجم بلاس، والمحيط، ودادية، والإمتياز، ويمن أكسبرس، والياباني، حتى إشعار أخر".

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من أعمال النهب التي تمارسها جماعة الحوثي على المحلات التجارية والبنوك المصرفية إذ فرضت على البنوك 30% من الارباح السنوية عوضا عن الضرائب والمجهود الحربي الذي تأخذه بشكل دائم.