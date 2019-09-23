تحذيرات للمسافرين من اختطافات حوثية بين محافظتي البيضاء وذمار

الإثنين 23 سبتمبر 2019

ميليشيا الحوثي _ ارشيفية

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

قال شهود عيان إن مليشيات الحوثي الإرهابية أوقفت عددا من المسافرين في نقطتين لها بمحافظة البيضاء وسط البلاد.



وأكد شهود العيان أن مسلحي المليشيا من أفراد نقطة "الجرموزي" الواقعة بين مدينتي ذمار ورداع ونقطة "ابو هاشم" استوقفتا عدداً من المسافرين خلال اليومين الماضيين.

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ولفتوا إلى ان المسلحين الحوثيين قاموا بإنزال المسافرين بدأوا بالتحقيق معهم وطالبوهم بإبراز هوياتهم، ومن ثم أقدموا على احتجازهم لمدة طويلة واقتادوهم إلى سجونها في مدينة ذمار.

وتابع شهود العيان أن مسلحي المليشيا يقومون باحتجاز بطائقهم الشخصية وكذلك تفتيش جوالاتهم.

هذا ويتعرض المسافرون للانتهاكات والتعسفات والاحتجاز من قبل عناصر المليشيات الحوثية في نقاط التفتيش التابعة لها بالخطوط الطويلة بمناطق سيطرتها.

إلى ذلك، حذرت مصادر محلية في محافظتي البيضاء وذمار، كافة المواطنين في عموم المحافظات من عمليات تقطع واختطاف تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية، للمسافرين في نقاط المليشيات بين المحافظتين.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا تقوم بمصادرة بطائق وجوالات المسافرين في تلك النقاط، بطريقة تعسفية وغير قانونية.