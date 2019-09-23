صعدة.. قصف جوي ومدفعي يطال مواقع وتحركات وأهدافا للمليشيا بثلاث مديريات

الإثنين 23 سبتمبر 2019

مقاتلات التحالف

كتب الخليج 365 ـ صعدة

كثف التحالف العربي من قصفه الجوي والمدفعي على مواقع وتحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن اليوم الإثنين، أيلول 23، 2019.



وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وأضافت المصادر المقاتلات الحربية شنت أيضا غارات على مواقع للمليشيا في منطقة آل علي بذات المديرية.

وذكرت أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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وفي مديرية منبه، بالمحافظة ذاتها، تعرضت تحركات للمليشيا لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وأفادت المصادر بأن القصف الصاروخي والمدفعي كان عنيفا واستمر لساعات.

إلى ذلك، هاجم التحالف أهدافا للمليشيا في مديرية سحار قرب مركز محافظة صعدة.

وأكدت مصادر قبلية أن أهدافا للمليشيا في منطقة علاف بالمديرية تعرضت لقصف جوي عنيف.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر وطبيعة الأهداف التي طالها القصف.

وتتعرض مواقع وتجمعات ومعسكرات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ انطلاق العمليات العسكرية بقيادة المملكة العربية السعودية في العام 2015.