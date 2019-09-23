المحويت.. "العون المباشر" تدشن مخيما طبيا لمكافحة العمى

الإثنين 23 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 ـ متابعات

بدأت "العون المباشر" مكتب اليمن اليوم أعمال مخيم نور العون الطبي المجاني الـ 44 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في محافظة المحويت بالتعاون مع متابعي Q8Ping 2019.



وذكرت مديرة مكتب العون المباشر باليمن معالي العسعوسي أن المخيمات الطبية تأتي تنفيذاً لاستراتيجية اليمن في مكافحة العمى وأهداف التنمية المستدامة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة والحصول على الأدوية والرعاية الصحية.

وبيَّنت أن هذا المخيم يعد الرابع الذي تنفذه العون المباشر في محافظة المحويت، مبينة أن عدد المستفيدين من المخيمات الثلاثة السابقة وصل إلى (9948) شخصاً أجريت لهم المعاينات، وتم إجراء (940) عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، وبلغ عدد المستفيدين من الأدوية والنظارات (940) حالة.

وتحدثت العسعوسي عن الوضع الصحي باليمن في ظل الظروف المأساوية التي يشهدها البلد، إذ تعاني (٢٠٣) مديريات من حاجة ماسة للخدمات الصحية، ويفتقر (19.7) مليون شخص إلى الرعاية الصحية، في حين أن (٥٠ ٪) فقط من المنشآت الصحية تعمل بشكل كامل، وتفتقر للأخصائيين والمعدات الطبية والأدوية الكافية.

ووفق منظمات الأمم المتحدة فإن (5.1) ملايين شخص من المحتاجين في اليمن يعيشون في 75 مديرية يصعب الوصول إليها.

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وأكدت مديرة مكتب العون المباشر الحرص على الوصول إلى المناطق النائية التي تفتقر للخدمات أو لاتصلها المنظمات الأخرى بغية تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكانها .

ودعت شركاء العمل الإنساني إلى توسع نطاق جهودهم لمساعدة أبناء اليمن الذين يعيشون في ظل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

إلى ذلك أوضح منسق مخيمات نور العون المجانية فريد الدهمشي أن المخيم الـ 44 الذي يقام بالتعاون مع متابعي Q8Ping 2019 تستضيفه هيئة مستشفى الجمهوري بالمحويت في الفترة من 22 ـ 27 سبتمبر الجاري.

وذكر أن المخيم يستهدف إجراء معاينات شاملة لـ (2000) مريض، وفحوصات مخبرية ومعاينات باطنة لـ (250) حالة، وصرف علاجات لـ (200) حالة من مرضى العيون وكذلك إجراء عمليات سحب مياه بيضاء مع زراعة العدسات وصرف أدوية العمليات والنظارات الشمسية لـ (200) حالة.

ولفت الدهمشي إلى أن المخيم سيتضمن التوعية والتثقيف بإصابات العيون لـ (1500) شخص.

يشار إلى أن العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ العام 1981م ولديها 31 فرعاً ، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها ، وتسعى إلى التركيز على عدة جوانب أهمها الصحة، المياه، محاربة الفقر، تطوير الكفاءات البشرية، وخلق روح التعاون والإبداع.