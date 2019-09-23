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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..فضيحة سعوديات يقمن بهذا الفعل المشين في حفلة ماجد المهندس بـ حائل (صور+فيديو)
طارد حشد نسائي من عشرات المعجبات من جمهور حفلات حائل السعودية الفنان ماجد المهندس بعد انتهاء فقرته الفنية؛ ما اضطره للركض هربًا منهن.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو قالوا إن مَن يظهر فيه هاربًا راكضًا بشكل سريع هو الفنان ماجد المهندس بعد انتهاء حفله في حائل.
وأشاروا إلى أن ذلك حدث بعد أن شاهد مجموعة من المعجبات يركضن وراءه للوصول إليه، ولكنه نجح في الفرار منهن بمساعدة رجال الأمن الذين تدخلوا في الوقت المناسب.
ولم يغب عن ذهن الكثيرين مشهد الفتاة المنقبة التي قامت باحتضان الفنان العراقي على المسرح، أثناء إحيائه لحفل في سوق عكاظ بالسعودية، ما عرضها للمحاكمة بتهمة التحرش.
وأصدرت المحكمة الجزائية في منطقة مكة المكرمة حكمًا على الفتاة، آنذاك، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، والاكتفاء بالمدة التي تم إيقافها فيها.
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