شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : حدث مرعب اليوم يهز العاصمة صنعاء ويثير استياء المواطنين .. شاهد مالذي حدث؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عــاجل : حدث مرعب اليوم يهز العاصمة صنعاء ويثير استياء المواطنين .. شاهد مالذي حدث؟
تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية جرائمها بحق المنتسبين للاجهزة الامنية في امانة العاصمة حيث اقدمت على الاستغناء عن تسعين ضابطاً في إدارة أمن العاصمة صنعاء، واستبدلتهم بعناصرها وضباط جدد موالين لها.
وأكدت مصادر أمنية مسؤولة أن قيادة وزارة الداخلية أصدرت قراراً بالاستغناء عن تسعين ضابطاً من ضباط الأمن العام العاملين في إدارة أمن العاصمة ومناطقها.
وقالت المصادر إن المليشيات قامت بإحلال العشرات من عناصرها وضباط جدد من المجندين الموالين لها بديلاً عن السابقين الذين تم إقصاؤهم ويقبعون بلا أعمال في منارلهم.
وأشارت إلى أن الضباط المقصيين يعانون ظروفاً معيشية قاسية جراء إبعادهم من أعمالهم، وعدم تسليم رواتبهم المصادرة من قبل المليشيات الحوثية للعام الرابع على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر عــاجل : حدث مرعب اليوم يهز العاصمة صنعاء ويثير استياء المواطنين .. شاهد مالذي حدث؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.