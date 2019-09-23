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عدن - ياسمين التهامي - اعلان رسمي جديد من المجلس الانتقالي قبل قليل يقلب الطاولة فوق رأس ولي عهد ابو ظبي ويثلج صدر الرئيس هادي والملك سلمان وولي عهده ( نص الاعلان الرسمي )

قال عضو في الدائرة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي ان مصيرنا مشترك مع المملكة وأي عدوان عليهم هو عدوان علينا. Advertisements وقال عضو الدئرة السياسية انيس الشرفي" في تغريدة: "يجمعنا بالمملكة مصير مشترك، وأي عدوان عليهم هو عدوان علينا جميعاً. واشار الشرفي الى ان المملكة رائدة المشروع العربي ونحن معها وفي صفها ونقف خلف ملك الحزم والعزم وزعيم العروبة. واوضح بالقول:" ورغم وضعنا إلا إننا سيفه المسلط ع رقاب فارس وكل من أراد شراً بالمملكة.

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