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عدن - ياسمين التهامي - منتخب اليمن للناشئيين رغم تأهلهم للتصفيات الآسيوية لكن وفاة احد اللاعبين بشكل مفاجئ جعلتهم يذرفون الدموع مثل الاطفال ويقرأون الفاتحة على روحه ( صورة + الاسم )

لفتتة انسانية نبيلة من قبل ادارة وطاقم المنتخب اليمني للناشئيين ومعهم نجوم المنتخب بعد وقفة حدادا لمدة دقيقة واحدة وقراءة الفاتحة على روح اللاعب اليمني ولاعب نادي حسان، فخرو سعيد أحمد، الذي توفى فجأة العام الماضي في عدن وهو يخوض احدى المباريات.

وكان لاعب نادي حسان، فخرو سعيد أحمد، توفي بشكل مفاجئ قبل انتهاء المباراة التي جمعت نادي حسان بنادي الميناء على ملعب شمسان بمديرية المعلا ضمن منافسات بطولة كأس التحرير والاستقلال

وأوضح شهود عيان حينها أن "فخرو" لم يتعرض لأي إصابة أثناء المباراة، إلا أنه سقط فجأة على أرضية الملعب وتم إسعافه إلى مستشفى الجمهورية، حيث وافته المنية.

وتعادل فريقا حسان والميناء بهدفين لكل منهما في اللقاء الثاني، الذي جمع الفريقين في إطار التنافس على بطولة كأس التحرير والاستقلال التي دُشنت الجمعة.

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