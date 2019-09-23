الاكثر مشاهدة - توكل كرمان تستفز السيسي بتصريحات نارية تقلب الأمور رأسًا على عقب .. وتتلقى أقوى رد مصري مزلزل .. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان تستفز السيسي بتصريحات نارية تقلب الأمور رأسًا على عقب .. وتتلقى أقوى رد مصري مزلزل .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم البرلماني المصري مصطفي بكري الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل، ووصفها بالعميلة الإخوانية.

وكتب بكري على حسابه في تويتر : " العميلة الإخوانية توكل كرمان تقول:من المؤكد أن السيسي لن يعود إلي مصر ، السيسي بطل وزعيم والشعب في انتظاره ليؤكد له أنه متمسك به واختاره بمحض إرادته ،هل تستطيعين أنت العودة إلي اليمن .. ابعدي عن مصر وأهل مصر لأنهم يكرهون من يخن وطنه.

وأضاف بكري في هجومه على كرمان : أنت خنت اليمن وكنت من أسباب الفوضي والتخريب علي أراضيه ،فكافأوكي بجائزة نوبل ،.. السيسي سيعود إلي وطنه وأنت إلي جهنم وبئس المصير.

وكانت الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل قد كتبت عدة تدوينات عقب اندلاع التظاهرات في مصر، والتي طالبت برحيل السيسي.

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وقالت كرمان على حسابها في تويتر : "المخلوع السيسي لن يعود إلى مصر هذا مؤكد، ليس هذا هو الموضوع الآن ، الموضوع الآن هو أن لا يلقي خطاب في الأمم المتحدة نيابة عن مصر التي خلعته في جمعة الغضب، نطالب الأمم المتحدة أن لا تسمح له وأن تتعامل معه كغير ذي صفة".

وأضافت : أعتقد أن الموجة الجديدة من ثورة يناير ستستمر ثلاثة أسابيع حتى تطيح بالمخلوع السيسي تماما عن حكم مصر.. لكن وهل قد أصبح السيسي مخلوعاً.. أي والله قد أصبح مخلوعاً، والبقية مجرد تفاصيل.

وقالت كرمان أيضا : "عار على مصر أن يبقى السيسي رئيسا لساعة واحدة هذه الخزي يستحق ثورة تقتلعه وتلقيه في مزبلة التاريخ".