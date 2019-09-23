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عدن - ياسمين عبدالعظيم - من بينها عودة الحكومة الشرعية إلى عدن ..سياسي جنوبي يكشف عن كواليس حوار جدة

اشار سياسي جنوبي إلى أن هناك تغييرات واسعة يعد له في المملكة العربية السعودية، حيث يأتي من ضمن هذه التغييرات عودة الحكومة الشرعية إلى عدن . وقال السياسي جابر محمد في تصريح له، إن تغيرات واسعة في قيادة المناطق العسكرية تغيرات وزارية وتقليل عدد الوزارات الى 24وزارة . ------------------------------------- شاهد ايضا : الأمير الذي يحظى باحترام ‘‘الملك سلمان’’ يفاجئ ولي العهد السعودي بهذا الموقف الجريئ .. ويكشف عن ‘‘كارثة مرعبة’’ تهدد المملكة Advertisements عاجـــل : بيان هام من مطار دبي يسجل فيه اعتراف صادم للشعب الاماراتي ويكشف حقيقة مايحدث الان في المطار عـــــاجـــــل : وكالة رويترز تكشف الان تفاصيل جديدة حول مايحدث في مطار دبي واخر تطورات الاوضاع ------------------------------------- وبين جابر أن اتفاق جدة يضع شبة محاصصة توافقية في المناصب لبعض المحافظات المحررة، واخراج جميع المعسكرات خارج عدن . وأكد أن من بين الاتفاقيات عودة الحكومة الى عدن . واختتم تصريحه بالقول :"هذا ما يناقش حتى الان والله يعلم كيف ستسير الامور".

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