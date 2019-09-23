شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية توجه دعوة غير مسبوقة لمسئولين يمنيين طالبوا بطرد الامارات.. هدف الدعوة والزيارة و(اسماء... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل وفد حكومي يمني رفيع المستوى، في وقت متأخر من مساء السبت، إلى العاصمة العمانية مسقط للتباحث حول آخر المستجدات في البلاد.

وقال موقع وزارة الداخلية اليمنية في بيان له إن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري وصل إلى العاصمة العمانية مسقط على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة عمل رسمية ستستغرق بضعة أيام.

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وبحسب البيان سيجري الوفد اليمني الذي يضم إلى جوار "الميسري" وزير النقل صالح الجبواني وعبدالعزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب سلسلة لقاءات هامة مع القيادة العمانية في عددا من الملفات الهامة وسيتم مناقشة أخر مستجدات الأوضاع في الشأن اليمني.

وأضاف أن الزيارة جاءت بدعوة من القيادة العمانية، وذلك للتباحث ومناقشة الأوضاع وبحث السبل الممكنة لتحقيق السلام باليمن، مع مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وكان أعضاء الوفد الثلاثة قد دعوا الأسبوع الماضي، في بيان مشترك، إلى إنهاء دور الإمارات في التحالف العربي، بعد اتهام أبو ظبي بأنها انحرفت عن أهداف التحالف.