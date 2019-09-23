ورد للتو : قرار سعودي جديد بإعفاء هذه الفئة من اليمنيين من الرسوم والغرامات (تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت السفارة اليمنية بالریاض للمغتربین صدور الموافقة من الج?ة المختصة في المملكة العربیة السعودیة بالعفو العام للمغادرین أراضی?ا . وأشار إعلان السفارة الیمنیة إلى أن العفو یشمل المقیمین وافراد عائلات?م الراغبین بالمغادرة الن?ائیة من الرسوم والغرامات ذات الصلة بتجدید الاقامات، رسوم مرافقین، ?ویة زائر، التغیب عن العمل وغیره. جديد الحدث أونلاين: Advertisements ودعت السفارة الیمنیة للمغتربین الراغبین بالاستفادة من ?ذه التس?یلات القیام بمراجعة إدارات الوافدین كلا في منطقة اقامته لاستكمال الإجراءات وفقا للضوابط ذات الصلة بما في ذلك إجراءات البصمة

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