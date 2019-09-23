ناشط حضرمي لــ "الخليج 365": المُكلا شهدت مهرجان الأكبر على مر التاريخ تأييداً لقرارات "البحسني"

الإثنين 23 سبتمبر 2019

فاعلية حضرموت

كتب الشحات غريب

قال عبدالله عوض العوبثاني الناشط الحضرمي، لقد شهدت مدينة المكلا يوم أمس بتاريخ مهرجان جماهيري حاشد يعد الأكبر على مر تاريخ حضرموت توافدت له الجماهير من كل حدب وصوب.



وأضاف في تصريحات خاصة بأن هذا التفاعل الجماهيري يأتي لدعم للواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ، في الخطوة الجرئية بإيقاف ضخ النفط الحضرمي، والتي أكدت عليها بيانات التأييد التي صدرت من مختلف القبائل والمكونات الإجتماعية الحضرمية في الداخل والمهجر خلال الأيام الماضية بعد، إتخاذ المحافظ لخطوة وقف ضخ النفط ومنع الباخرة من الدخول لميناء ضبه النفطي، وتوافدت الجماهير للتعبير عن تأييدخهم وإصطفافهم وتوفيضهم للمحافظ البحسني، لأجل الضغط على الحكومة اليمنية.

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وأشار بأنه لم تنفذ توجيهات رئيس الجمهورية ولم تفي بإلتزاماتها تجاه متطلبات تكاليف تسسير الخدمات في حضرموت، وقطعت المرتبات على جنود النخبة الحضرمية وكل عسكر المنطقة العسكرية الثانية لمدة تزيد عن 4 أشهر، وهذا يفسر بأن الحكومة تحاول تدمير قوات النخبة الحضرمية التي إستطاعت أن توفر الأمن في مناطق سيطرتها وتقضي على الإرهاب وتقاتل الجماعات الإرهابية.

وقال إن الحكومة تماطل وتحاول خلق المشاكل على الرغم أن السلطة لم تطالبها بكل حقوق حضرموت وإنما طالبت الحكومة بجزء من الحد الأدنئ وهو إلتزمت به الحكومة وما صدرت به توجيهات من رئيس الجمهورية.

وأضاف أنه فمن غير المعقول أن يأخذوا المسئولين في الحكومة النفط والعائدات من حضرموت ويصرفوها على أنفسهم في تواجدهم خارج البلد، ويتركون الشعب يعاني سوء الخدمات والتلوث البيئي بسبب عدم عمل شركات النفط بأدنئ معايير الحفاظ على البيئة، ويصل بهم إلى عدم تحويل مرتبات جيش النخبة الذي يوفر الأمن للمواطنين في حضرموت لعدة أشهر، في إستهداف واضح من حكومة الشتات التي يرأسها معين عبدالملك التي يجب أن تقدم للمحاكمة على ما تقوم به من فساد وعدم قيامهم بواجباتهم تجاه الشعب التي تعينوا في المناصب لأجلها.

يذكر أن مدينة المكلا شهدت أمس فاعلية كبيرة لأبناء المحافظة بمختلف انتماءاتهم، جاء ذلك تأييداً لقرارات محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية، بوقف تصدير النفط من ميناء الضبة النفطي، وللمطالبة بحقوق حضرموت المستحقة.

وألقى محافظ حضرموت كلمة، حيا فيها المشاركين في الوقفة والذين توافدوا من كافة مديريات حضرموت، قائلا "هذا الاصطفاف والتوحد يقدّم حضرموت في لوحة جميلة ويؤكد على توحدهم حول قضية واحدة لمصلحة المحافظة، وهذا النموذج سيكون له بالغ الأثر على مستقبل حضرموت، وقد أثبت الحضارم في ظل هذه المرحلة أن حضرموت حضارة وريادة في كافة المجالات، متقدماً بالشكر الجزيل لكافة المواطنين على الحضور والمساندة والتضامن مع كافة المطالب والحقوق التي تعبر عن الشعب وتطلعاته.