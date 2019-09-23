شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : مليشيات الحوثي تفاحئ التحالف وتعلن عن تدخل هذا السلاح الجبار والمرعب للحرب بعد توقفة لـ5 سنوات (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسعى مليشيا الحوثي الانقلابية، إلى إعادة الطيران الحربي للخدمة العسكرية، بعد نحو خمس سنوات من خروجها عن الخدمة اثر انطلاق عاصفة الحزم المساندة للشرعية في اليمن.

وقال طيار خاص لـ "المشهد اليمني"، إن مليشيا الحوثي الانقلابية ،استدعت جميع الطيارين اليمنيين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بشكل مفاجئ بعد اهمالهم منذ انقلابهم على السلطة نهاية عام 2014م .

وأوضح المصدر أن الحوثيين طلبوا منهم الحضور بعد الإجازة من أجل تدريبهم على الطيران المسير وتعهدوا بإصلاح بعض الطائرات الحربية التي لم تتضرر بشكل كلي جراء القصف .

وأكد المصدر أن الحوثيين تواصلوا به من خلال الإتصال الهاتفي وكذلك الحال على بقية زملائه وتم التواصل بالبقية عبر مشرفي المليشيا وخاصة للطيارين الذين لم يعثروا على أرقام هواتفهم .

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وأضاف الطيار الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الحوثيين تعهدوا لهم بصرف رواتبهم بشكل شهري وتم منحهم مكافئة مالية كبيرة .

وأكد الطيار أن الحوثيين قاموا بعمل دورات ثقافية لهم لمدة ثلاثة ايام حثوهم فيها على الجهاد وتم تقسيمهم إلى مجموعات وتم إعطائهم ارقام مشرفين لكل مجموعة للتواصل بهم .

وسخر الطيارين من المشرفين الحوثيين بعد طلبهم منهم الجهاد قائلين "تريدوا منا نقاتل معاكم في الجبهات ! ولا تريدوا تتخلصوا مننا ؟ " لكن المليشيا طمأنتهم وقالوا لهم

