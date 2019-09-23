شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد لـ ‘‘صدام حسين’’ يبكي الملايين .. وابنته رغد تنشر (فيديو مزلزل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهور جديد لـ ‘‘صدام حسين’’ يبكي الملايين .. وابنته رغد تنشر (فيديو مزلزل)

نشرت رغد صدام حسين، مقطع فيديو لوالدها، الرئيس العراقي الأسبق، خلال زيارته لطفلة مصابة في إحدى المستشفيات.

وكتبت رغد تعليقًا على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر": "سلامته يمة".

ويظهر في المقطع، الذي يتم تحديد تاريخه أو سبب الزيارة، صدام وهو يمازح طفلة مصابة خلال زيارته لها، وبينما كانت تبكي، يسألها عن ملابسها وعن دراستها، في حين يواسها قائلاً: أصابك الخونة، هذا للشرف والوطن".

Advertisements

في مارس 2003، دخلت الولايات المتحدة العراق تحت مسمى عملية "تحرير العراق"، وفي 13 ديسمبر من نفس العام، تم القبض على صدام حسين.

وظهر لأول مرة في المحكمة عام 2004، ووجهت له تهم تتعلق بغزو الكويت والهجوم على قرية الأكراد بالغاز السام، ولكنه رفض الاعتراف بالمحكمة باعتبارها محكمة "الاحتلال".

وأدانته المحكمة في أول قضية جنائية ضده، وكانت خاصة بمجزرة قرية "الدجيل"، وحكم عليه بالإعدام، في 23 يوليو 2006، وتم تنفيذ الحكم في 30 ديسمبر من العام نفسه.

" سلامتچ يمه "