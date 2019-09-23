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ورد للتو انفجارات تهز هذه المدينة ومصادر تكشف مايحدث الان

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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو انفجارات تهز هذه المدينة ومصادر تكشف مايحدث الان

كشف مصدر أمني، أسباب الانفجار الذي سمع دويه، اليوم الإثنين، في مديرية شبام بوادي حضرموت.

وقال المصدر الأمني، إن مختصين قاموا بتفجير ألغام متبقية في موقع التفجير الذي استهدف قائد قوات التحالف بوادي حضرموت الخميس الماضي.

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وأكد أن الأوضاع مستقرة داعيا وسائل الإعلام للتعامل بمهنية مع الأحداث.

 

وكان قائد قوات التحالف بوادي حضرموت قتل مع أربعة جنود بينهم سعوديين في انفجار عبوة ناسفة بمديرية شبام، الخميس الماضي.

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