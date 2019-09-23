الاكثر مشاهدة - عــاجل : الملك سلمان يغرد قبل قليل في تويتر ..لن تصدق كيف كانت الردود السريعة ..شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، أن اليوم الوطني السعودي هو” «اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم»، متطلعاً «لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء». وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده»، سائلاً الله أن يحفظ البلاد، ويديم عليها الأمن والاستقرار. Advertisements ​​​​​ ​ ​​​​​​ ​​ وفي امر غريب رد الاف المغردون على تغريدة الملك بالتهاني والتبريكات للملك والسرة الحاكمة بمناسبة العيد الوطني للسعودية ويحتفي السعوديون، اليوم، باليوم الوطني الـ89 للمملكة، وهو اليوم الذي شهد إعلان المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، توحيد البلاد وتسميتها المملكة العربية السعودية.

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