الاكثر مشاهدة - شاهد : مسؤول يمني بارز يبكي بحرقة ألهبت مشاعر اليمنيين.. وهذا أول تعليق للحكومة الشرعية (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : مسؤول يمني بارز يبكي بحرقة ألهبت مشاعر اليمنيين.. وهذا أول تعليق للحكومة الشرعية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهب مشاعر اليمنيين ، لمسؤول يمني يبكي بحرقة من الفرح في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي الفيديو الذي رصده محرر "بويمن"، ظهر مساعد مدرب المنتخب اليمني للناشئين الكابتن #محمد_البعداني يبكي فرحا بعد الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في مرمى بنغلادش.

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وفي أول تعليق حكومي، غرد وزير الشباب والرياضة الاستاذ نايف البكري قائلا: "مشهد عظيم يحكي واقع اليمن واوجاعه ..لحظات تختزل معنى أن تنتزع فرحة عظيمة لوطنك من بين ثنايا الألم".

وأضاف في تغريدة : "دموع الفرح لأخي العزيز ‎#محمد_البعداني عضو الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين .. هي مشهد ختامي أيضا لرحلة معاناة وتعب ومشقة وظروف صعبة تعيشها البلد، توجت بالنجاح والإنجاز".