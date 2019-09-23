خلافا لكل التوقعات .. تحالف جديد يضم السعودية وإيران وقطر وطرد أمريكا من الخليج وإنقاذ المنطقة من...

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عدن - ياسمين التهامي - تقدمت الحكومة الإيرانية، بمبادرة لتشكيل تحالف دولي لضمان الأمن في منطقة الخليج، يضم كلا من إيران والسعودية والعراق والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت برعاية الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تصريح أدلى به، اليوم الاثنين، خلال فطور عمل مع صحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة للمنظمة العالمية: "يجب أن يضم هذا التحالف مبدئيا إيران والعراق والسعودية والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت وربما اليمن"، وذلك حسب وكالة "رويترز"..

وأوضح ظريف: "لسنا ضد انضمام اليمن إلى التحالف، لكن من غير الواضح حاليا ماذا يحدث هناك. ومن المفترض أن تعمل هذه الدول تحت رعاية الأمم المتحدة" قد يهمك ايضاً: - وأخيرا .. الملك سلمان يفاجئ الجميع ويصدر ’’صك براءة’’ للداعية المعتقل سلمان العودة .. ووكالة واس تنشر ’’بيان رسمي’’ - مجتهد يفجر مفاجآت مزلزلة ويسرب وثائق حساسة.. ويكشف عن حدث هام سيحدث خلال الساعات القادمة في السعودية (صور) Advertisements - هذا ما سيحدث غدا في السعودية .. والحزن يعم المملكة (بيان رسمي) - هل تذكرون الفتاة السعودية التي خرجت الشوارع بملابس محرمة؟ .. شاهدوا ما حدث لها وماذا قالت في رسالتها الأخيرة لـ ابن سلمان ؟ وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم أمس الأحد، أنه سيتقدم، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنطلقة في نيويورك يوم غد الثلاثاء 24 سبتمبر/ أيلول، بمبادرة لإنشاء تحالف لضمان أمن الخليج ومضيق هرمز، على أساس التعاون بين دول المنطقة.

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