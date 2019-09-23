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أمين محلي حات بالمهرة يدشن توزيع  15 كمبيوتر  لجمعية حات التنموية

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الإثنين 23 سبتمبر 2019

أثناء توزيع ١٥ كمبيوتر لجمعية حات التنموية

أثناء توزيع ١٥ كمبيوتر لجمعية حات التنموية

أمين محلي حات بالمهرة يدشن توزيع  15 كمبيوتر  لجمعية حات التنموية

كتب

الخليج 365

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية حات الشيخ سعيد ضاوي بلحاف ورئيس جمعية حات التنموية رائد محمد حسن بلحاف والرئيس الفخري للجمعيه جميل السنح. 

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وذلك برعاية الشيخ راجح سعيد باكريت  محافظ محافظة المهرة  رئيس المجلس المحلي. 

ووفق متابعة "الخليج 365"، تمت عملية التدشين في مدرسة الصمود بمركز المديرية  وبحضور عدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية وبعض من مشايخ واعيان المنطقة.

وفي حفل التدشين اشاد رئيس الجمعية رائد محمد بلحاف بالدعم السخي الذي يقدمه المخافط  الشيخ راجح باكريت للجمعية لتسيير نشاطها وتحقيق أهدافها التنموية.

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