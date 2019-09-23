الحوثيون يعدمون شيخا بمنطقة العود بعد حملة مداهمات واسعة

الإثنين 23 سبتمبر 2019

ميليشيا الحوثي الانقلابية

كتب Advertisements الخليج 365

أعدمت مليشيا الحوثي،اليوم الاثنين ، شيخا في العود التابعة إداريا لمحافظة إب، وسط اليمن.



وأوضحت المصادر، أن مليشيات الحوثي الحوثية أقدمت على إعدام الشيخ خولان فاضل في منطقة العود بعد حملة مداهمات للمنازل شملت منازل آل فاضل حيث أثارت الرعب والخوف في صفوف النساء والأطفال. يذكر أن جماعة الحوثي جندت جواسيس ومخبرين عملاء لها في المنطقة حيث يقومون بالوشاية بمن يخالفهم أو يعارض نهجهم الدموي الإجرامي.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيات الحوثي زرعت العديد من العملاء في أوساط الأهالي وأوكلت مهام إليهم من ضمنها تفرقة وتمزيق وحدة الصف القبلي والإجتماعي في المنطقة.