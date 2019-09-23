فساد المنظمات وتلاعبها في المساعدات بمحافظة الضالع

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الإثنين 23 سبتمبر 2019
الضالع
كتب
الخليج 365-الضالع
تزايدت أنشطة المنظمات في محافظة الضالع ومشاريع في تنفيذ مساعدات واغاثات لكنها لا تتواجد على الارض مما اثار تساؤلات عن خلفيهات هذه المنظمات وفسادها.
واعتبر مواطنون في محافظة الضالع أن لوبي يسيطر على المنظمات مع سماسرة في الميدان يحصلون مرة بعد أخرى ويلهثون ورائها ويستخدمون بطاقات هوية وشهادات ميلاد مزورة ويساعدهم بها عاملين بتلك المنظمات فيما نازحين حقيقيين يحرمون منها يتم تحويلها من العاملين عليها الى مشروع استثمار او طريقة اقرب للثراء بطرق متعددة ويوظفون شبكة من النساء لهذا الغرض.
ويقول نازحون ان هناك طرق شيطانية للإحتيال على المنظمات وتتويهها منها رفع كشوفات وهمية ومغالطات للأقارب وهذا ما لوحظ في بعض منها.
فيما كشفت مصادر ان المنظمات على علم بذلك والكارثة ان اللوبي يرتبط بها جميعا حيث وصل الأمر في سماسرة غير نازحين في استخدام النساء لتنفيذ المهام وتسهيل المنظمات لهن البصمة لعدد غير نازحِ
وذكر أحد النازحين الى أن هناك تجذر في العمل الاغاثي في الضالع وبالذات قعطبة ولا يريد المتجذرون ان يغادروا منذ سنوات مؤكدين أنه لن يستقيم العمل الاغاثي والإنساني بالضالع عموما وفي قعطبة خاصة في ظل وجود هذه الوجوة التي لديها اساليب تضليل و تتويه وخبرات في الاحتيال ولا تريد ان تغادر.
وأوضحت معلومات عن حصول بعض قيادات السلطة على حصصها مقابل الصمت وعدم مواجهة لوبي الفساد المتجذر داخل المنظمات.
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