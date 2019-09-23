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اختتام المرحلة الثالثة من حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض في الضالع

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اليمن العربي-الضالع 0 تبليغ

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الإثنين 23 سبتمبر 2019

الرش الضبابي

الرش الضبابي

اختتام المرحلة الثالثة من حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض في الضالع

كتب

الخليج 365-الضالع

اختتم اليوم الاثنين في محافظة الضالع الحملة الثالثة للرش الضبابي لمحافكحة البعوض وذلك باشراف مكتب الصحة والسكان في المحافظة.

 

 

وكانت الحملة التي انطلقت قبل أيام قد استهدفت عددا من مناطق مديرية الضالع في عملية رش ضبابي استمرت لمدة أربعة أيام متواصلة استكمالا لبرنامج مكافحة البعوض الناقل لمرض حمى الضنك الذي شهد تنفيذ ثلاث حملات متتالية.

 

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وفي تصريح صحفي عبر منسق برنامج الملاريا بالمحافظة الدكتور جمال القبتري عن شكره وتقديره لكل من ساهم بإنجاح الحملة في مراحلها الثلاث وخص منهم وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية الممولة للبرنامج، كما عبر عن تقديره لكل الجهود التي بذلتها قيادة مكتب الصحة بالمحافظة وفي مقدمتهم مدير المكتب الدكتور محمد علي عبدالله الذي قدم كل اوجه الدعم والتسهيلات لضمان نجاح هذه الحملات واستفادة الأهالي منها.

 

 

 

وأثنى الدكتور القبتري على حسن تعاون جميع مواطني وأهالي مديرية الضالع مع فرق الرش واسهامهم الكبير في انجاح الحملة من خلال التجاوب مع الحملة التوعوية المرفقة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الأمراض التي ينقلها البعوض ومنها حمى الضنك.

يذكر أن حملات الرش الضبابي هذه قد تزامنت مع حملة توعية هادفة تم من خلالها توزيع ملصقات التوعية الهادفة للوقاية من حمى الضنك،من خلال التعريف بالمرض وكيفية معرفة البعوض الناقل له وأماكن تواجده، وكيفية تجنب لدغاته، إلى جانب معرفة مصادر وأماكن تكاثره، وطرق التخلص منه.

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