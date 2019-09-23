الحديدة: مليشيا الحوثي تقصف بالمدفعية مديرية الدريهمي

الإثنين 23 سبتمبر 2019 الحوثيين كتب الخليج 365-الحديدة تواصل مليشيا الحوثي القصف في محافظة الحديدة على المناطق السكانية ومواقع الجيش حيث قامت اليوم بقصف مدينة الدريهمي.

وقالت مصادر ان المليشيا قصفت مدينة الدريهمي بعشرات القذائف المدفعیة الثقیلة. Advertisements وذكرت المصادر أن الملیشیات الحوثیة قصفت مواقع القوات المشتركة شرق المدیریة بعشرة قذائف مدفعیة ھاون عیار 120 صباح الیوم الاثنین. وأضافت المصادر أن الملیشیات قصفت مواقع القوات جنوب المدینة بعشرة قذائف مدفعیة ھاون عیار 120 ، وبقذیتي مدفعیة B10. وتزامنت عملیات القصف الواسعة مع عملیات استھداف للمواقع بالأسلحة الثقیلة والمتوسطة ، حیث أطلقت الملیشیات النار على المواقع من سلاح معدل البیكا وسلاح 7.12 ، وبالأسلحة القناصة وسلاح 5.14 ، وقصفت مواقع بسلاح م.ط عیار 23 بشكل مكثف وعنیف

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