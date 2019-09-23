وكيل الضالع يلتقي مدير برنامج المياة والإصحاح البيئي المنظمة الفرنسية

الإثنين 23 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الضالع - الخليج 365

التقى وكيل أول محافظة الضالع الاستاذ نبيل العفيف بمكتبة اليوم مدير برنامج المياة والإصحاح البيئي للمنظمة الفرنسية الاستاذ ( باتيست ) ، كرس اللقاء لمناقشة أوضاع النازحين و الاحتياجات والمتطلبات الضرورية المطلوبة للنازحين في محافظة الضالع ووضع خطة في مجال توفير المياة والدعم الغذائي وعملية توفير المواد الايوئية من خيام ومتطلبات أخرى.



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وفي مستهل اللقاء رحب العفيف بمدير المنظمة مؤكدا ان قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ستعمل على تسهيل وتذليل كافة الصعوبات والعمل على عدم السماح لاعاقة عمل المنظمة والعمل على تأمين موظفيها وتأمين مشاريعها لما لها من اهمية كبيرة وبالغة الاهمية في تنفيذ وتقديم مثل هذه المشاريع الإنسانية لنازحين ، و أكد العفيف خلال لقائه مدير برنامج المياة والإصحاح البيئي أن النازحين في محافظة الضالع بحاجة إلى تقديم الدعم الطارئ والمتواصل خلال هذه الفترة لتفادي كارثة إنسانية قد تحل بالنازحين مع دخول فصل الشتاء القارس من جهة ومن جهة أخرى نتيجة استمرار الحرب في مديريات ومناطق واقعة في شرق وشمال وغرب المحافظة بالإضافة إلى النازحين من المحافظات اليمنية الشمالية ، كما يتطلب سرعة تقديم الدعم نظرا لخروج النازحين من المدارس التي نزحوا اليها و نتيحة بدء الدراسة أصبح اليوم مئات الأسر مهدده ربما تعيش في العراء بسبب ذلك.

من جانبة مدير برنامج المياة والإصحاح البيئي لمنظمة الفرنسية باتيست أكد أن المنطمة الفرنسية ستقدم الدعم اللازم والضروري للنازحين وتوفير متطلباتهم الأساسية من مواد غذائية ومياة ومواد نظافة وفقا للاحتياجات والمتطلبات بحسب خطة عملها ومشروعها المقر تنفيذه في دعم النازحين بمحافظة الضالع ، وتقدم باتيست بالشكر والتقدير للسلطة المحلية بالضالع ممثلة بمحافظها اللواء الركن علي مقبل صالح و الاستاذ نبيل العفيف وكيل أول محافظة الضالع الذين يعملون على تسهيل وتأمين عمل المنظمة ، كما أكد على بذل الجهود والعمل مع قيادة السلطة و عبرها في العمل على تجاوز الصعاب وتهيئة الظروف لتسهيل عملهم اثنا النزول الميداني المباشر لتلمس أوضاع النازحين واثنا إيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم لنازحين في أماكن النزوح.