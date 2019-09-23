- 1/2
- 2/2
الإثنين 23 سبتمبر 2019
الحديدة
كتب
الخليج 365-صنعاء
أفادت مصادر محلية في ميناء الحديدة اليوم الاثنين أن عددا من سفن تحمل مشتقات نفطية وصلت قبل أیام الى المیناء وتم منعها من اف ارغ حمولتها.
وذكرت المصادر أن تجار ومشرفي ملیشیا الحوثي منعوها من إف ارغ حمولتها بحجة تحمیل دول التحالف والحكومة الیمنیة المعترف بها مسؤولیة أزمة المشتقات النفطیة التي تمر بها
العاصمة صنعاء.
وبحسب وثقية حصل اطلع عليها الخليج 365، فإنها تؤكد تفریغ شحنات بنزین لیوم ١٦ / ٩ / ٢٠١٩؛ أي خلال الاسبوع الماضي، فیما أزمة المشتقات بصنعاء متواصلة للیوم التاسع على التوالي؛ بما یوضح أن ملیشیا الحوثي هي المتسببة في افتعال أزمة المشتقات، بالتعاون مع قیادات بشركة النفط الیمنیة في صنعاء.
وكانت مصادر مقربه من مليشيا الحوثي اكدت في تصريحات صحفية في وقت سابق بأن توجیهات من قیادات الملیشیا لملاك المحطات بإغلاقها، كي یتمكن عدد من "هوامیرها" من بیع كمیات هائلة من المشتقات بالسوق السوداء، التي انتعشت خلال الایام الاخیرة بشكل لافت وغیر مسبوق.
وقد أقر مجلس "نواب صنعاء" في اجتماع له برئاسة یحي الرعي، الیوم الاثنین، بوجود احتكار للمشتقات النفطیة لبیعها في السوق السوداء واستغلال الظروف والأزمات التي یعانیها أبناء شعبنا الیمني وطالب النواب بالكشف عن كل من یقف ویمول السوق السوداء وكشف الحقائق لل أري العام، وإ حالة
المخالفین للأجهزة المختصة وان ازل العقوبات ال اردعة بحقهم وفقا للقوانین النافذة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعطيل شحنات نفط في ميناء الحديدة.. تعرف على سبب أزمة البترول في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.